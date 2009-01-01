Деньги на "кайф". В Донецкой области с поличным поймали банду домушников, опубликованы фото

"Промыслом" занимались четверо жителей Константиновки, трое из которых уже имели судимости.

В Донецкой области поймали банду домушников dn.npu.gov.ua

Донецкой области полицейскими задержана группа квартирных воров.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Донецкой области.

Сообщается, что "промыслом" занимались четверо жителей Константиновки, трое из которых уже имели судимости. Самому младшему — 23 года, самому старшему — 31.

Трое злоупотребляли наркотическими средствами. Как впоследствии установили полицейские, именно это вновь подтолкнуло мужчин переступить через закон: нужны были деньги на "кайф".

В октябре 2016 года сотрудники полиции получили информацию о кражах из домов в Краматорске, Славянске и Бахмуте. Правоохранители быстро поняли, что имеют дело с одной и той же группой злоумышленников. Воры действовали аккуратно, уничтожая малейшие зацепки.

Один из злоумышленников был задержан "на горячем". Он пошел "на дело" один и попал к оперативникам как раз тогда, когда выходил из только что обворованной квартиры в Славянске.

Правоохранители установили, что злоумышленники постоянно меняли состав группы — совершали преступления вдвоем или втроем, меняясь друг с другом.

В ходе документирования деятельности преступной группы были установлены и пособники — два работника службы такси, которые по договоренности отвозили злоумышленников из Константиновки в другой город, чтобы те совершали кражи. Преступники на место ехали через блокпост, а возвращались с наворованным объездным путем.

Помогала ворам и девушка одного из них. Она не раз сбывала краденое — относила вещи в ломбард.

Установили правоохранители места сбыта краденого и скупщиков: пока выявлены трое таких лиц.

Вчера по местам проживания злоумышленников, в магазинах, где сбывалось краденое, транспортных средствах таксистов были проведены обыски — всего 21. Правоохранители обнаружили похищенные золотые и серебряные украшения, столовые приборы, иконы, картины, компьютеры, фотоаппараты и другую технику. Злоумышленники брали в том числе одежду и обувь, а также деньги.

Сейчас установлена причастность злоумышленников к 17 эпизодам краж. Общая сумма похищенного составляет более 350 тыс. гривен. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, в Харькове спецназ КОРД накрыл банду экс-сотрудников милиции.

Фото: dn.npu.gov.ua.