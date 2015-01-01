"Дерзкая операция". ВСУ взяли под контроль поселок возле Светлодарской дуги

Инцидент случился сегодня, отметил Власенко.
Об этом комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко рассказал телеканалу "112 Украина".
В то же время на своей странице в Facebook он назвал операцию "дерзкой".
"Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет", — отметил собеседник журналистов.
Ранее в штабе АТО сообщили, что 23 декабря в зоне спецоперации боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.