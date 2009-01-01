Десятки мин, тысячи патронов и пластид. Под Покровском нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой

На месте работают следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и взрывотехники.
Об этом идет речь в сообщении Покровского отдела полиции Донецкой области.
Отмечается, что полицейские получили оперативную информацию, что в лесополосе вблизи поселка Михайловка могут быть спрятаны взрывоопасные предметы.
Срочно прибывшие на место правоохранители обнаружили тайник, засыпанный землей. Изъято 15 противотанковых и противопехотных мин, 16 минных взрывателей для минометных мин, 20 гранат с запалами, около 6000 патронов и 20 кг пластида.
На месте работают следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и взрывотехники. Полицейские окружили и обследуют прилегающую территорию.
Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.
Напомним, ранее в Киеве нашли тайник.
Фото: dn.npu.gov.ua.