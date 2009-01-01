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Десятки мин, тысячи патронов и пластид. Под Покровском нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой

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Покровск, тайник, боеприпасы < >
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1 / 4 Под Покровском нашли тайник (dn.npu.gov.ua)

На месте работают следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и взрывотехники.

Покровск, тайник, боеприпасы
Под Покровском нашли тайник dn.npu.gov.ua
В Покровском районе Донецкой области полицейские нашли большой тайник с боеприпасами и взрывчаткой.

Об этом идет речь в сообщении Покровского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что полицейские получили оперативную информацию, что в лесополосе вблизи поселка Михайловка могут быть спрятаны взрывоопасные предметы.

Срочно прибывшие на место правоохранители обнаружили тайник, засыпанный землей. Изъято 15 противотанковых и противопехотных мин, 16 минных взрывателей для минометных мин, 20 гранат с запалами, около 6000 патронов и 20 кг пластида.

На месте работают следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и взрывотехники. Полицейские окружили и обследуют прилегающую территорию.

Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.

Напомним, ранее в Киеве нашли тайник.

Фото: dn.npu.gov.ua.

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Донецк, Покровск, тайник, боеприпасы, взрывчатка
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