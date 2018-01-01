Девушка чудом выжила. СМИ узнали подробности попытки суицида в Николаеве

После прыжка с моста пострадавшая отчаянно пыталась удержаться на воде, утверждают очевидцы.
В городе пыталась покончить с собой 19-летняя девушка, она чудом выжила, пишет ТСН со ссылкой на слова медиков.
"Ее прыжок увидели прохожие. Говорят, как только девушка попала в реку, отказалась от мысли покончить с собой и отчаянно пыталась удержаться на воде", — отметило издание.
Ранее сообщалось, что днем 22 апреля в Николаеве девушка прыгнула с Варваровского моста в реку Южный Буг, ее спасли сотрудники полиции. Узнать больше о случившемся можно здесь.
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