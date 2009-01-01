Действовала по наводке "Ленина". Задержана террористка, взорвавшая в Мариуполе авто полковника СБУ

Это Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения, сообщил Грицак.

Юлия Прасолова Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 31 октября, правоохранители задержали в Одессе подозреваемую в закладке взрывчатки под автомобиль погибшего в марте в Мариуполе полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает УНИАН.

"Следствием и оперативными сотрудниками СБУ был проведен большой объем работы, в результате которой человек, который нами сегодня обоснованно подозревается в совершении этого террористического акта, был выведен на контролируемую нами территорию. Этот человек сегодня задержан в городе Одесса. В Одессу она прибыла для того, чтобы получить биометрический паспорт", — сообщил он.

Грицак также отметил, что, по согласованию со следователем СБУ, он может назвать имя этого человека.

"Это Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения. Проживала в городе Донецк по улице Артема, 67", — сказал он.

Также Грицак сообщил, что, по предварительным данным, за выполнение своей "работы" женщина получила 15 тысяч долларов.

"Мы не просто задержали человека, который обоснованно подозревается в совершении этого террористического акта. Мы знаем гораздо больше, чем сейчас можем сказать. Я скажу лишь то, что эта женщина входила в так называемый Центр специальных операций, действующий под эгидой "МГБ ДНР". Хочу сказать, что этот центр возглавляет Евдокимов Василий Викторович, который родился 8 февраля 1973 года. Позывной символический — "Ленин". Центр координируется и финансируется спецслужбами РФ, и у нас есть обоснованные основания так говорить сегодня", — сказал Грицак.

Он также сообщил, что в настоящее время проводятся следственные действия, предусмотренные статьей 208 Уголовного процессуального кодекса, относительно задержания подозреваемой и ее личного досмотра.

Напомним, 31 марта в центральном жилом квартале Мариуполя неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился полковник Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он скончался в автомобиле скорой помощи.

Прокуратура по факту подрыва автомобиля возбудила уголовное дело по статье "теракт".

Видео: Служба безпеки України.