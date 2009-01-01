Дезертирство оккупантов. Два российских казака сбежали из "армии" ЛНР — разведка

17 февраля двое военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК самовольно оставили место несения службы.

Два российских казака-наемника сбежали из ЛНР 112.ua

На Донбассе в частях 2 АК (Луганск) ВС РФ продолжаются случаи дезертирства.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"17 февраля двое военнослужащих (граждане РФ, члены российских казачьих общественных организаций) 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК самовольно оставили место несения службы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось,ч то вражеский минометный расчет на Донбассе уничтожил 10 оккупантов.