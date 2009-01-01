Дезертирство оккупантов. Два российских казака сбежали из "армии" ЛНР — разведка

17 февраля двое военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК самовольно оставили место несения службы.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
"17 февраля двое военнослужащих (граждане РФ, члены российских казачьих общественных организаций) 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК самовольно оставили место несения службы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось,ч то вражеский минометный расчет на Донбассе уничтожил 10 оккупантов.