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Дезертирство в ЛНР. Боевики, по дороге в "самоход", расстреляли российского офицера — разведка

Сегодня, 11:55

Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела.

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Боевики расстреляли российского офицера lug-info.com
На Донбассе боевики расстреляли офицера Вооруженных сил РФ, который пытался воспрепятствовать дезертирству.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведкиМинистерства обороны Украины в Facebook.

Сообщается, что 28 января трое военнослужащих "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ с оружием самовольно покинули боевую позицию и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать.

Командование полка организовало поиски дезертиров. Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела передовых позиций силами АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой".

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ГУР, разведка, АТО, Донбасс, ЛНР, дезертиры, убийство
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