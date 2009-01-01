Дезертирство в ЛНР. Боевики, по дороге в "самоход", расстреляли российского офицера — разведка

Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведкиМинистерства обороны Украины в Facebook.
Сообщается, что 28 января трое военнослужащих "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ с оружием самовольно покинули боевую позицию и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать.
Командование полка организовало поиски дезертиров. Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела передовых позиций силами АТО.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой".