Дезертирство в ЛНР. Боевики, по дороге в "самоход", расстреляли российского офицера — разведка

Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела.

Боевики расстреляли российского офицера lug-info.com

На Донбассе боевики расстреляли офицера Вооруженных сил РФ, который пытался воспрепятствовать дезертирству.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведкиМинистерства обороны Украины в Facebook.

Сообщается, что 28 января трое военнослужащих "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ с оружием самовольно покинули боевую позицию и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать.

Командование полка организовало поиски дезертиров. Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела передовых позиций силами АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР командир "морпехов" распилил подчиненного "болгаркой".