Диверсанты пытались прорваться в поселок под Горловкой, их отогнали военные — журналист

Террористам помешали бойцы 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина", отметил Махов.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Махов.
По его словам, террористов отогнали члены 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина".
"Бойцам… удалось заметить приближение противника с помощью беспилотника и отбить атаку", — отметил Махов.
Ранее в штабе АТО сообщали, что 13 января на востоке Украины на Мариупольском направлении наши военные отразили две атаки диверсантов, тогда враг понес потери. Узнать больше об инцидентах можно здесь.