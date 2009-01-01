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Диверсанты пытались прорваться в поселок под Горловкой, их отогнали военные — журналист

Сегодня, 14:45

Террористам помешали бойцы 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина", отметил Махов.

Силовики,
Украинские силовики, иллюстрация ZN.UA
Диверсионная группа боевиков пыталась прорваться в поселок Новолуганское Донецкой области (находится под захваченной Горловкой), украинские военные отразили атаку противника.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Махов.

По его словам, террористов отогнали члены 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина".

"Бойцам… удалось заметить приближение противника с помощью беспилотника и отбить атаку", — отметил Махов.

Ранее в штабе АТО сообщали, что 13 января на востоке Украины на Мариупольском направлении наши военные отразили две атаки диверсантов, тогда враг понес потери. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

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Донбасс, боевики, диверсанты, Новолуганское, Махов, атака, военные
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