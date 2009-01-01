Диверсанты пытались прорваться в поселок под Горловкой, их отогнали военные — журналист

Террористам помешали бойцы 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина", отметил Махов.

Украинские силовики, иллюстрация ZN.UA

пыталась прорваться в поселок(находится под захваченной Горловкой), украинские военные отразили атаку противника.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Махов.

По его словам, террористов отогнали члены 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина".

"Бойцам… удалось заметить приближение противника с помощью беспилотника и отбить атаку", — отметил Махов.

Ранее в штабе АТО сообщали, что 13 января на востоке Украины на Мариупольском направлении наши военные отразили две атаки диверсантов, тогда враг понес потери. Узнать больше об инцидентах можно здесь.