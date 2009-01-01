Днепровский бизнесмен пытался ввезти в Украину российскую прослушку

Коммерсант из Днепра хотел под контролем российских спецслужб привезти в Украину аппаратуру для прослушивания

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины пресекла попытку ввоза специального российского оборудования для прослушивания сетей сотовой связи, которую заказал местный коммерсант.

Соответствующее сообщение опубликовал пресс-центр ведомства.

По версии оперативников, бизнесмен хотел прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и деловых конкурентов. За российский комплекс оборудования для негласного получения информации он заплатил 200 тысяч долларов.

Кроме того, доставку техники в Днепр должны были проконтролировать российские спецслужбы.

Во время многоэтапной операции оперативники СБУ имитировали ввоз в Украину спецаппаратуры и задержали бизнесмена.

Во время обысков в помещениях, принадлежащих ему, правоохранители изъяли закамуфлированные под бытовые предметы записывающие устройства и компьютеры, на которые были установлены программы, предназначенные для негласного получения информации.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 359 УК Украины. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАБУ разрешили заниматься прослушкой.