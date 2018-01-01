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Добрые дела наказуемы: в Беларуси вор купил детям мороженое. На этом и попался

Сегодня, 13:40

На угощение преступник потратил почти половину украденной суммы.

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Вор купил детям мороженое. 1zoom.ru
Житель белорусской деревни Куренец украл 200 рублей (около 2,6 тыс. гривен) и из них 80 рублей потратил на мороженое детям.

Как сообщило Управление внутренних дел минского исполкома, задержали вора по горячим следам.

Потерпевший, обнаружив пропажу денег из салона своего авто, обратился в милицию. Установить личность злоумышленника помогли местные жители. Милиционеры опросили не только взрослых, но и детей. Последние рассказали о недавней раздаче мороженого. Это и стало зацепкой.

Напомним, в Южной Корее появилось мороженое от похмелья. Новый продукт сверху покрыт фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит небольшое количество сока из плодов конфетного дерева.
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