"Доктор Смерть" рассказал, как гнилая погода и медицина убивают "орков" в Новоазовске

Раненых содержат в барачных условиях, у пяти боевиков сепсис, вплоть до начинающегося отека мозга, пишет Александр Чернов.

Раненый боевик, иллюстрация reukraine.blogspot.com

В оккупированном боевиками ДНР, российскими наемниками и кадровыми военными РФмедицинское обслуживание упало ниже критической черты.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что до войны на Донбассе в райцентре проживало более 20 тысяч человек, сейчас осталось менее 15 тысяч жителей, кроме того, в городе расквартированы одна-две роты боевиков, и еще столько же по окрестностям от Саханки до Седово.

"Ясное дело, что медицина и в мирное время эксклюзивом и мегаассортиментом не блистала. А последние 2,5 года — и подавно. Ближайшая приличная больница в укропской Волновахе — а если по "республике" — так аж в Докучаевске в 100 км!", — пишет медик.

По его словам, на лечение в Россию за два года отправили менее десятка раненых (только старший командный состав), а сотням раненых рядовых боевиков пришлось довольствоваться местной медициной.

"На единственной мало-мальски приличной местной больничной базе: ЦРБ (макс. 200 коек по проекту, в реале 120 функционирующих) — в периоды обострения "бронируют" до 50 коек "защитникам". А последнюю неделю — как раз один из таких "острых периодов", — рассказывает Чернов.

По его данным, к утру 2 марта в больницу за 6 суток поступили не менее 30 средне- и тяжелораненых боевиков: "Причем легкораненые на уикэнде из Саханки—Коминтерново — как и следовало ожидать, в фактически барачных условиях, особенно при такой "болезной" погоде, как сейчас — уже в количестве минимум 5 рыл — с признаками сепсиса, вплоть до начинающегося отека мозга — поступают в Новоазовск. А их место на ФАПе в Саханке занимают новые пока еще "легкораненые"! С похожими перспективами".

"Из РФ специально для раненых "ихтамнетов" прибыл микроавтобус с антибиотиками и противошоковыми растворами: учитывая, что все "отечественного" (РФного) производства и на грани истечения сроков — результаты, тьфу-тьфу, нас порадуют!", — иронизирует "Доктор Смерть".

"Вот так гнилая погода и гнилая медицина оккупированного Новоазовска в благословенном сочетании воюют на стороне Украины против русЬкого мира!", — подытожил Александр Чернов.

Ранее "Главред" сообщал, что в Новоазовске боевики ждут две роты "пушечного мяса" из России.