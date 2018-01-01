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"Доктор Смерть". В Англии медработницу арестовали за серийные убийства младенцев

Сегодня, 15:46

Жуткая серия преступлений произошла в графстве Чешир.

Младенец в больнице
Младенец в больнице Reuters
Полиция графства Чешир (Англия, Великобритания) задержала медсестру, работающую в больнице Countess of Chester Hospital − по подозрению в убийстве восьми новорожденных и покушении на убийство еще шестерых.

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами BBC. Согласно обнародованным данным, полицейские долго вели расследование серии смертей младенцев в вышеуказанном медучреждении − в период с марта 2015-го по июль 2016-го. Изначально в деле фигурировали восемь эпизодов смертей новорожденных. Впоследствии их стало семнадцать.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии врач убил любовницу, посыпав пенис кокаином.

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полиция, графства Чешир, медсестра, убийства, младенцы, новорожденные
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