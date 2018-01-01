Дорога смерти: три ДТП в Украине за один день унесли 18 жизней

Причинами всех трех происшествий стали грубейшие нарушения правил дорожного движения.

Самым страшным стало ДТП на Житомирщине - одномоментно погибло 10 человек фото: zhitomir.info

Сегодняшний день оказался богат на кровавые дорожно-транспортные происшествия - в общей сложности три громких ДТП унесли жизни 18 украинцев. Два из них - столкновения маршруток с грузовиками, которые и принесли львиную долю смертей.

В Житомирской и Николаевской областях, где это произошло, объявлен траур.

Коротко о том, что случилось и почему - рассказывает "Главред".

Николаевщина

В Николаевской области ранним утром произошло страшное ДТП - рейсовый микроавтобус на полной скорости въехал в припаркованный у обочины грузовик. Микроавтобус имел регистрацию в Белоруссии и следовал по маршруту "Одесса-Гомель".

Причиной катастрофы назвали грубейшие нарушения ПДД участниками аварии.

ДТП унесло жизни пятерых человек - водителя и четырех пассажиров. Еше 12 человек с травмами различной тяжести оказались в больнице. Микроавтобус восстановлению не подлежит.

Житомирщина

Еще одно подобное ДТП, но с гораздо более жуткими результатами произошло на Житомирщине - там рейсовый микроавтобус "Киев-Ровно" влетел в грузовик DAF с полуприцепом.

В результате столкновения погибло 10 человек, травмировано было столько же. Все они - пассажиры маршрутки. Причины катастрофы указаны те же, что и в предыдущем ДТП - нарушения ПДД.

Хмельниччина

Последнее резонансное ДТП за сегодня произошло в Хмельницкой области, около села Прибугское - в лобовом столкновении почти полностью погибла семья, в том числе один ребенок. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Iveco.

Погибли 36-летний водитель авто, его жена и 4-летняя дочь. Еще одна 12-летняя девочка, бывшая в машине, госпитализирована в тяжелом состоянии. Всего в больницу, считая и ее, угодило 4 человека.

Автомобили столкнулись лоб в лоб, подтвердили в полиции. Ориентировочно причиной ДТП стало нарушение водителем "Фольксвагена" правил дорожного движения.

Читайте также "Пьяный экшн". В Киеве "неадекват" гонял на иномарке и устроил ДТП, фото

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram