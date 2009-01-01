Драка и поножовщина. В Одессе посетитель бара убил человека, есть раненые

Инцидент произошел вчера, злоумышленник задержан.

Найденный нож od.npu.gov.ua

В воскресенье, 28 мая, в одном из баров Одессы между посетителями произошла драка, во время нее один из участников, в результате чего ранены несколько человек, один — умер.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на проспекте Добровольского, правоохранителям о нем стало известно примерно в 19:00.

"23-летнего злоумышленника правоохранители поймали с поличным… установлено, что между подозреваемым и группой находившихся в баре мужчин возник конфликт", — отметили в полиции.

Позже началась драка, во время которой парень схватил нож и начал наносить им удары, ранения получили пятеро посетителей кафе. "Четверым из них была оказана медицинская помощь… Смертельным оказался удар для 53-летнего потерпевшего. От ножевых ранений в область шеи и лица мужчина скончался", — добавили в полиции.

Во время осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Задержанному сообщили о подозрении, позже суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, 16 мая в поселке Ольшаны Харьковской области между жителями произошла массовая драка, во время нее применялось травматическое оружие, тогда четверо мужчин с ранениями попали в больницу, один из них умер.

Фото: od.npu.gov.ua, видео: Поліція Одещини