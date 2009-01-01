Драка под Новоазовском. Спецназ ДНР всыпал "морпехам", десятки — пострадали

Инцидент случился на прошлых выходных, отметили в Минобороны.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.
По данным ведомства, в результате драки травмированы 20 "морпехов" (двое в тяжелом состоянии), их доставили в районную больницу города.
"Для усиления контроля и поддержания надлежащей воинской дисциплины среди военнослужащих "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" в Новоазовск направлено подразделение специального назначения", — отметили в ГУР.
Там же добавили, что его бойцы установили блокпосты на территории Новоазовского района, на которых осуществляется проверка военных и гражданских лиц.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что в захваченной Кидиевке (до переименования — Стаханов) боевики убили местного жителя, еще одного — ранили. Узнать больше об инцидентах можно здесь.