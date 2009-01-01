Драка со стрельбой. В Одессе в результате конфликта возле ночного клуба есть раненый

В ночь на 27 августа в одном из ночных клубов между посетителями произошла ссора.

В Одессе в результате конфликта есть раненый pravo-kiev.com

В Одессе возле ночного клуба произошла драка с применением оружия, один человек ранен.

Об этом рассказал представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сообщает УНИАН.

Отмечается, что в ночь на 27 августа в одном из ночных клубов между посетителями произошла ссора, которая на улице переросла в драку.

"Со слов очевидцев, участники конфликта были между собой знакомы. Один из мужчин, которые отдыхали с ними в одной компании, пытался прекратить конфликт", — рассказали в полиции. Затем он выстрелил из травматического пистолета.

В результате один из участников драки получил ранение в ногу. Стрелявший задержан.

Советник начальника Главного управления Национальной полиции в области Руслан Форостяк подтвердил факт случившегося. По его данным, открыто уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке.