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Драка в Горловке: двое военных РФ убиты, третий тяжело ранен

Сегодня, 11:24

В Харцызске погибли еще четверо россиян, сообщает разведка

кулак, избиение, драка
В драке в Горловке убиты двое российских военных Житомир-info
Несмотря на усиленные меры российского командования по воспитательной и разъяснительной работе с личным составом, количество небоевых потерь в соединениях и частях 1-го и 2-го "армейских корпусов" постоянно растет.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

По данным украинской разведки, в Горловке между российскими военнослужащими произошла драка с применением холодного оружия, в результате которой два контрактники убиты, еще один в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу.

В Харцызске погибли четверо военнослужащих РФ, в результате нарушения мер безопасности при обращении с боеприпасами.

Для недопущения случаев грубого нарушения воинской дисциплины (прежде всего пьянства) во время проведения командно-штабных учений 1 АК, командованием корпуса перенесено выплату денежного обеспечения личному составу после завершения обучения, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, командование российских оккупационных войск ужесточает требования к кандидатам на прохождение военной службы, несмотря на существенный текущий некомплект личного состава.

 

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ГУР, разведка, 1АК, ЛДНР, потери, Горловка, драка, боевики, гибель, Харцызск
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