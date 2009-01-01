Драка в Горловке: двое военных РФ убиты, третий тяжело ранен

В Харцызске погибли еще четверо россиян, сообщает разведка
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.
По данным украинской разведки, в Горловке между российскими военнослужащими произошла драка с применением холодного оружия, в результате которой два контрактники убиты, еще один в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу.
В Харцызске погибли четверо военнослужащих РФ, в результате нарушения мер безопасности при обращении с боеприпасами.
Для недопущения случаев грубого нарушения воинской дисциплины (прежде всего пьянства) во время проведения командно-штабных учений 1 АК, командованием корпуса перенесено выплату денежного обеспечения личному составу после завершения обучения, добавили в ГУР МОУ.
Напомним, командование российских оккупационных войск ужесточает требования к кандидатам на прохождение военной службы, несмотря на существенный текущий некомплект личного состава.