Мажорные, депутатские, кровавые. Самые громкие украинские ДТП 2016 года

За 11 месяцев на дорогах Украины произошло более 130 тыс. аварий.

ДТП, иллюстрация фото: sai.gov.ua

За одиннадцать месяцев уходящего 2016 года в Украине, по данным правоохранителей, произошло более 138 тыс. ДТП, в которых погибли почти 3 тысячи человек.

В 2015-м за такой же период количество аварий превышало 119 тыс., однако число жертв составило 3529.

"Главред" предлагает читателям вспомнить самые резонансные ДТП, произошедшие в Украине или за ее пределами, но с нашими согражданами, в уходящем году:

В начале января в Киеве у метро "Левобережная" джип Mercedes вылетел на обочину, сбил насмерть одного человека, а еще трех — травмировал. Как оказалось, за рулем авто был мажор — сын бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева — Станислав.

Позже водителю предъявили подозрение, после чего Шевченковский райсуд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 137,8 тыс. гривен. Деньги были выплачены, и он оказался на свободе.

Заседание суда tsn.ua

В первых числах февраля в Харькове на проспекте Тракторостроителей машина "скорой помощи" столкнулась с пассажирским автобусом, на месте ДТП погибли водитель неотложки, фельдшер и четырехлетний ребенок. Еще один из медработников скончался в больнице, пострадали 14 человек.

Последствия аварии dozor.kharkov.ua

В ночь на 7 февраля в Киеве полицейские открыли огонь по преследуемому BMW, водитель которого нарушил Правила дорожного движения и не реагировал на требования остановиться.

В результате стрельбы погиб 17-летний пассажир, кроме него в иномарке находились трое мужчин в нетрезвом состоянии. За рулем машины был Ростислав Храпачевский, его обвинили в оказании сопротивления правоохранителям, однако суд отпустил нарушителя под личные обязательства.

Последствия погони со стрельбой

Киевская прокуратура начала уголовное производство по факту стрельбы. Патрульных, участвовавших в преследовании иномарки, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования.

Позже одному из них — Сергею Олейнику — сообщили о подозрении в умышленном убийстве пассажира иномарки, покушении на убийство, а также превышении служебных полномочий.

Сергей Олейник facebook.com/anton.gerashchenko

В ночь на 28 февраля в Николаеве BMW на большой скорости врезался в припаркованные микроавтобус и легковушку, погибли четыре пассажира иномарки — два парня и две девушки. Как оказалось, за рулем иномарки был сотрудник полиции охраны, он выжил, хотя и пострадал.

Последствия аварии novosti-n.org

Утром 20 марта в Испании автобус со студентами из разных стран мира столкнулся с автомобилем и перевернулся, погибли 13 человек, десятки людей получили телесные повреждения, среди пострадавших были двое граждан Украины.

Место происшествия Reuters

В конце марта в Полтавской области на 208-м километре автодороги Киев — Харьков — Должанский микроавтобус врезался в грузовик, тогда погибли восемь человек, а еще шесть — были травмированы.

В десятых числах апреля в Киеве патрульный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, находившегося за рулем правоохранителя отстранили от исполнения служебных обязанностей. Пострадавшая попала в больницу и там умерла.

Позже виновнику ДТП объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил управления транспортным средством, что привело к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса. Печерский райсуд столицы избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Утром 1 июня в селе Томашовка Черниговской области пьяный водитель на Тoyota Camry въехал в группу родственников, сопровождавших выпускников школы, после чего врезался в дерево. Погибли три человека, пятеро — пострадали, в том числе и сам виновник аварии.

Вечером 4 июня в Василькове Киевской области пьяный водитель на ВАЗе на большой скорости съехал на обочину и насмерть сбил двух девочек 10 и 12 лет. Спустя несколько дней Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Место происшествия kv.npu.gov.ua

Утром 23 июня возле российского города Фатеж Курской области микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Днепропетровска в Москву, столкнулся с тремя грузовиками, тогда погибли шесть украинцев.

Последствия аварии kursk-izvestia.ru

В конце июня недалеко от захваченного боевиками ЛНР поселка Фащевка Луганской области в ДТП попал КамАЗ, перевозивший российских военных. В результате аварии погибли шесть офицеров вооруженных сил РФ, 15 бойцов были травмированы.

В начале июля под Киевом в автомобиль известного фотокорреспондента Макса Левина и его семьи на Audi Q7 въехал пьяный начальник отдела грузоперевозок "Укрзалізниці" пьяный начальник отдела грузоперевозок "Укрзалізниці" Иван Федорко. Жена сотрудника СМИ и один из его малолетних сыновей попали в больницу.

Место происшествия Facebook.com

Виновника аварии отстранили от выполнения должностных обязанностей, по факту ДТП было открыто два уголовных производства. Потом суд решил оштрафовать злоумышленника и на полтора года лишить права управлять авто.

В конце июля в столице пьяный депутат Макаровского райсовета Киевской области Матвей Евсеенко на джипе пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу движения и врезался в "Волгу". Ехавшие в легковушке два человека попали в реанимацию, потом один из пострадавших скончался.

Матвей Евсеенко facebook.com/romabra

Депутат был задержан, по факту случившегося заведено уголовное производство. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но позже Апелляционный суд города отправил мужчину за решетку.

В начале августа в хорватском Сплите пьяный украинский форвард одного из футбольных клубов страны — "Хайдука" — Артем Радченко на арендованном авто Volkswagen Polo столкнулся с автобусом, он и еще один человек попали в больницу. После инцидента команда разорвала контракт с игроком.

Последствия аварии slobodnadalmacija.hr

Также в августе в селе Павловка Винницкой области сын руководителя областной инспекции сельского хозяйства и внук экс-председателя Калиновского райсовета региона Олег Браницкий на Mitsubishi L 200, сбил насмерть четырехлетнюю девочку. По факту случившегося было начато уголовное производство.

В десятых числах августа вблизи села Мазурово Николаевской области водитель микроавтобуса Opel Vivaro, следовавший в сторону Одессы, столкнулся с грузовиком DAF, который стоял на полосе разгона, тогда погибли девять человек.

Позже стало известно, что грузовая машина стояла на трассе, после того, как попала в другую аварию. У фуры заклинили передние колеса, полицейские оформили ДТП, но не убрали ее с дороги и не оградили. Было начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса, уволены несколько правоохранителей.

Место происшествия mk.mns.gov.ua

В двадцатых числах августа возле польского Люблина на окружной дороге микроавтобус с украинской регистрацией врезался в грузовик, стоявший на аварийной полосе. В результате ДТП погибли пять граждан Украины.

Последствия аварии facebook.com/vlad.life

В конце августа в Харьковской области на 18-м километре автодороги Чугуев — Меловое Dacia Logan сбил дорожников, погибли три человека, два — пострадали. По словам водителя иномарки, у него "потемнело в глазах".

Место происшествия mediaport.ua

В последние дни лета в селе Тарандинцы Полтавской области неизвестный злоумышленник на Ford Transit насмерть сбил трех парней-пешеходов и скрылся с места происшествия.

Автомобиль, в котором ехал злоумышленник pl.npu.gov.ua

Вечером 1 сентября под Броварами Киевской области грузовик сбил группу детей-велосипедистов и их тренера, погиб 12-летний мальчик. В больницу попали семь несовершеннолетних, а также наставник. Было начато уголовное производство, суд избрал водителю авто меру пресечения виде заключения под стражу без права внесения залога.

Место, где произошла авария Эспрессо ТВ

Через несколько дней недалеко от села Тухолька Львовской области столкнулись два авто Mercedes, в одном из которых ехал скандальный нардеп Михаил Ланьо, а также Daewoo Lanos. Пострадали четыре человека, политик попал в больницу.

В полиции сообщили, что 51-летний житель Закарпатья (депутату также шел 52-й год — Ред.), управляя Mercedes, выехал на встречную полосу движения, где протаранил джип такой же марки и Daewoo Lanos.

Последствия аварии lv.npu.gov.ua

В середине сентября в Николаеве пьяный водитель на иномарке насмерть сбил четырех дорожников. По данным СМИ, задержанный шофер говорил, что не виновен в аварии, утверждал — его "авто накануне угнали".

Автомобиль, в котором ехал злоумышленник nikvesti.com

В десятых числах октября в Хмельницкой области под Каменец-Подольским микроавтобус Merсedes Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Погибли четыре пассажира первой машины, а 11 — пострадали.

Место происшествия

Поздно вечером 20 октября селе Подвиноградов Закарпатской области пьяный священник на иномарке сбил трех пожилых женщин, от полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

Автомобиль, в котором ехал священник zk.npu.gov.ua

В конце октября в Одессе внедорожник BMW столкнулся с "Москвичем", иномарка вылетела на тротуар и сбила нескольких людей. Другое авто врезалось в дерево, его водитель и пассажир погибли.

После аварии из джипа вышли трое неизвестных. Прохожие пытались их задержать, но один из ехавших в авто применил холодное оружие и ранил человека, после чего все ехавшие в BMW скрылись.

По словам и.о. заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергея Махотина, ДТП произошло во время гонок с участием нескольких машин.

Последствия аварии od.npu.gov.ua

В начале ноября в Киеве сын нардепа Игоря Молотка — Денис на Mercedes GL пытался сбежать от полиции, но врезался в патрульную машину и легковушку, тогда пострадали четыре человека. Было начато уголовное производство.

Место происшествия facebook.com/KyivOperativ

В двадцатых числах ноября в Ростовской области России на трассе М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус, в котором ехали украинцы, и грузовик. Погибли шесть наших соотечественников, еще трое — пострадали.

Последствия ДТП Скриншот

Днем 22 ноября под Николаевом столкнулись автоцистерна Scania и легковой Opel Vectra, в котором находились четверо военных. На месте аварии погибли три бойца, а еще один — скончался в больнице (их возраст от 19-ти до 43-х лет). Водителя грузовика задержали.

Последствия аварии mk.npu.gov.ua

Вечером 2 декабря вблизи села Чумаки Днепропетровской области прицеп с зерном врезался в пассажирский микроавтобус, погибли пять человек, а семь — пострадали.

Место происшествия facebook.com/MNSDNE

По данным СМИ, в десятых числах декабря в Москве чиновник времен беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Шарый (занимал должность зампредседателя Госинспекции Украины по вопросам труда) на иномарке на пешеходном переходе сбил девочек-близняшек и скрылся, дети были травмированы.

Видео: VIDEOPROBKI, News Box