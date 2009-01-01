ДТП и пожар. На Николаевщине на трассе сгорели две фуры, опубликованы фото и видео

Пожар распространился моментально. В результате происшествия никто не пострадал.

На Николаевщине на трассе сгорели две фуры mk.dsns.gov.ua

Николаевской области на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Витовском районе (около 10 километров от въезда в Николаев) столкнулись два грузовых автомобиля, в одной из машин находились горючие материалы, в результате чего случился пожар.

Об этом сообщает ГосЧС.

В ведомстве сообщают, что пожар распространился моментально. В результате происшествия никто не пострадал.

В 13:37 пожар локализован на площади 40 кв.м, в 14: 50 ликвидирована. Для обеспечения проезда на данном участке трассы дополнительно привлекалась специальная техника.

На месте работали 5 единиц техники и 20 человек из числа личного состава Главного управления.

Напомним, в Николаеве военный бензовоз протаранил зоомагазин, погиб матрос-контрактник.

Фото: mk.dsns.gov.ua.

Видео: MYKOLAIV DSNS.