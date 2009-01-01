ДТП и пожар. На Николаевщине на трассе сгорели две фуры, опубликованы фото и видео

Пожар распространился моментально. В результате происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщает ГосЧС.
В ведомстве сообщают, что пожар распространился моментально. В результате происшествия никто не пострадал.
В 13:37 пожар локализован на площади 40 кв.м, в 14: 50 ликвидирована. Для обеспечения проезда на данном участке трассы дополнительно привлекалась специальная техника.
На месте работали 5 единиц техники и 20 человек из числа личного состава Главного управления.
Напомним, в Николаеве военный бензовоз протаранил зоомагазин, погиб матрос-контрактник.
Фото: mk.dsns.gov.ua.
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