ДТП и пожар. На Ровенщине в результате столкновения автовозов есть погибший и пострадавший

Столкновение оказалось смертельным для 29-летнего жителя Кропивницкого.
Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенщины.
Отмечается, что после столкновения один из грузовиков загорелся. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Столкновение оказалось смертельным для водителя одного из грузовиков, 29-летнего жителя Кропивницкого. Его тело оказалось зажатым в кабине и спасателям пришлось вырезать. Второй водитель, 38-летний житель Запорожской области, получил незначительные травмы.
Также в результате аварии повреждены несколько автомобилей, которые были погружены на автовозы.
Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали семь человек.
Фото: rv.npu.gov.ua.
Видео: Поліція Рівненщини, Оксана.