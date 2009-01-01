ДТП на Днепропетровщине: пострадали 6 человек, из них 3 детей

Среди травмированных семья – отец, мать и трое малолетних детей 2, 4 и 5 лет.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, "34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ-2217", который двигался навстречу. В результате происшествия водители обоих автомобилей и четыре пассажира автомобиля "ВАЗ-2107" получили телесные повреждения".
В полиции также отметили, что среди травмированных семья – отец, мать и трое малолетних детей 2, 4 и 5 лет.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Кривого Рога.
Напомним, в Киеве девушка попала под колеса внедорожника.
фото: dp.npu.gov.ua