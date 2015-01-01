ДТП на Харьковщине. Мужчина погиб в результате наезда двух авто

Происшествие произошло на 400 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

ДТП на Харьковщине hk.npu.gov.ua

Харьковской области мужчина погиб в результате наезда двух автомобилей.

Об этом сообщили в Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщается, что на 400 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Шелудьково Коломакского района 35-летний водитель автомобиля "Шевроле Авео", двигаясь со стороны Полтавы в направлении Харькова, не справился с управлением. При этом он совершил наезд на 59-летнего мужчину, который пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

В это время, сзади в попутном направлении двигался автомобиль "Рено", который повторно наехал на указанного пешехода и скрылся с места происшествия. В результате происшествия пострадавший от полученных травм погиб.

Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 января, в Киеве на Броварском проспекте девушка в наушниках перебегала дорогу в неположенном месте, ее насмерть сбила иномарка.

Фото: hk.npu.gov.ua.