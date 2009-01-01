ДТП на Херсонщине. Перевернулось авто с пограничниками, есть погибший и пострадавшие

Трое военнослужащих Госпогранслужбы на личном легковом автомобиле ехали к месту службы.
Об этом рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда — начальник пресс-службы Иван Шевцов, сообщает УНИАН.
Сообщается, что трое военнослужащих Госпогранслужбы на личном легковом автомобиле ехали к месту службы. На 4 км автодороги по направлению от Каланчака к пос. Преображенка водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП один из пограничников погиб на месте. Второй получил травмы и госпитализирован в Каланчакскую райбольницу в очень тяжелом состоянии, сейчас находится без сознания. Третий пограничник получил незначительные травмы.
Предварительная причина аварии — потеря управления на скользкой дороге. Ведется проверка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец.