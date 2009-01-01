ДТП на Киевщине. Subaru слетел в кювет и врезался в дерево, погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 19 марта, в селе Остролучье Барышевского района.

ДТП на Киевщине kyivobl.dsns.gov.ua

В Киевской области произошла масштабная авария , унесшая жизни трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГС ЧС в Киевской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 19 марта, в селе Остролучье Барышевского района.

Автомобиль Subaru, в котором находился водитель и пять пассажиров, на большой скорости слетел в кювет и врезался в дерево. В результате три человека погибли на месте происшествия, остальные получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

Чтобы достать погибших из разбитого авто, потребовалась помощь спасателей. Причины аварии пока не известны.

Напомним, в Киевской области в результате ДТП погибли двое людей, одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua.