ДТП на Львовщине. Lanos с журналистами протаранил опору моста, есть погибший и пострадавшие

Погибший водитель и двое пассажиров являются работниками регионального телеканала.

ДТП на Львовщине lv.npu.gov.ua

В четверг, 31 августа, во Львовской области в ДТП попал автомобиль с журналистами, в результате чего один человек погиб, трое травмированы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что сегодня около 15.30 на автодороге Львов-Ужгород в селе Верхний Лужок Старосамборского района 28-летний львовянин, управлявший автомобилем Daewoo Lanos, по неизвестным причинам не справился с управлением и машина въехала в железобетонную опору моста.

На месте происшествия погиб водитель автомобиля Daewoo Lanos, который оказался служебной машиной одного из региональных телеканалов. Также травмированы трое пассажиров. В настоящее время их осматривают медики.

Погибший водитель и двое пассажиров являются работниками регионального телеканала. В салоне находился еще один пассажир. Его место работы устанавливается. Все обстоятельства, приведшие к ДТП, устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщает информационное агентство "Вголос" среди пострадавших в данном ДТП — работник информационного агентства "Вголос", депутат Николаевского районного совета, у него подозревают перелом ноги и сотрясение мозга. В аварии пострадали журналист и оператор телеканала НТА.

Издание сообщает, что водителю авто внезапно стало плохо, он не справился с управлением и легковушка въехала в опору.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes почетного президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем находился сам Дыминский.

Фото: vgolos.com.ua, ГУ НП во Львовской области.