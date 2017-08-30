ДТП на Николаевщине. В результате столкновения трех грузовиков есть погибший и пострадавший

В результате ДТП погиб водитель КамАЗа и пострадал пассажир автомобиля DAF.

ДТП на Николаевщине mk.dsns.gov.ua

Николаевской области ночью 29 августа на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи села Шевченково Витовского района столкнулись три грузовика.

Об этом сообщает областное управление ГосЧС в Николаевской области.

В результате ДТП погиб водитель КамАЗа и пострадал пассажир автомобиля DAF. Пострадавшего мужчину деблоковали из кабины автомобиля с помощью бензопилы и специального инструмента. Каретой скорой медицинской помощи его доставили в БСМП г. Николаева.

Водитель третьего автомобиля — КамАЗа находился в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказался.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве грузовик раздавил пешехода-нарушителя и скрылся.

Фото: mk.dsns.gov.ua.