ДТП на Николаевщине. В результате столкновения трех грузовиков есть погибший и пострадавший

В результате ДТП погиб водитель КамАЗа и пострадал пассажир автомобиля DAF.
Об этом сообщает областное управление ГосЧС в Николаевской области.
В результате ДТП погиб водитель КамАЗа и пострадал пассажир автомобиля DAF. Пострадавшего мужчину деблоковали из кабины автомобиля с помощью бензопилы и специального инструмента. Каретой скорой медицинской помощи его доставили в БСМП г. Николаева.
Водитель третьего автомобиля — КамАЗа находился в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказался.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве грузовик раздавил пешехода-нарушителя и скрылся.
Фото: mk.dsns.gov.ua.