ДТП на Полтавщине. Металлический отбойник прошил Lanos, есть погибшие

66-летний пассажир получил незначительные травмы.

ДТП на Полтавщине pl.npu.gov.ua

В воскресенье, 24 сентября, на автодороге "Киев — Харьков" произошло ДТП , в результате которого погибли два человека.

Об этом идет речь в сообщении Решетиловского отдела полиции и следственного управления полиции Полтавщины.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 57-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos допустил наезд автомобиля на металлический отбойник.

В результате столкновения водитель и 68-летний пассажир от полученных травм погибли на месте, еще один 66-летний пассажир получил незначительные травмы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в открытом уголовном производстве, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Наепомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе BMW догнал Chevrolet, есть погибший.

Фото: pl.npu.gov.ua.