ДТП на Закарпатье: легковушка протаранила фуру — погибли трое молодых людей, один в коме

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1 / 3 В ДТП на Закарпатье погибли трое молодых людей (zk.npu.gov.ua)

Водитель Skoda не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

В ДТП на Закарпатье погибли трое молодых людей zk.npu.gov.ua

Вчера вечером, 16 января, на автодороге Киев — Чоп в Воловецком районе Закарпатской области произошло

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В результате столкновения легковушки Skoda Octavia c киевскими номерами и грузовика DAF, два пассажира Skoda погибли на месте. Третий скончался в реанимации.

Авария случилась около 19:35 возле мотеля в Воловецком районе. Как установили правоохранители, 27-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась на скорости в DAF, за рулем которого находился 37-летний житель Львовской области.

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя Skoda и 22-летний пассажир. Еще один 21-летний пассажир умер в реанимации Воловецкой ЦРБ. Сам водитель находится в коме, за его жизнь борются врачи. Водитель фуры значительных телесных повреждений не получил.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.286 ч.3 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких потерпевших). Машины отправлены на спецплощадку. Начато досудебное расследование.

Напомним, 14 января на Закарпатье произошло ДТП. При столкновения двух микроавтобусов Mercedes Sprinter, которое произошло неподалеку Тячева, погибли 55-летняя женщина и 54-летний мужчина. Еще три человека были травмированы.

фото: zk.npu.gov.ua