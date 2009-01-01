ДТП на Закарпатье. В результате столкновения двух микроавтобусов есть погибшие и пострадавшие

Причиной ДТП стало то, что совершая маневр обгона, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.

ДТП на Закарпатье zk.npu.gov.ua

Закарпатской области в результате столкновения двух микроавтобусов Mercedes Sprinter, которое произошло неподалеку Тячева, погибли 55-летняя женщина и 54-летний мужчина. Еще три человека травмированы.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции в Закарпатской области.

Как выяснили правоохранители, авария произошла между смт. Буштино Тячевского района и селом Сокирница Хустского района. Причиной ДТП стало то, что совершая маневр обгона, 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, житель села Усть-Чорная, выехал на встречную полосу — и столкнулся с другим Mercedes Sprinter, водитель которого, 34-летний житель Мукачево, вскоре умер в Хустской центральной районной больнице.

От полученных травм на месте происшествия скончалась и 55-летняя жительница города Тячев, пассажирка авто, которое выехало на встречную полосу.

Еще трое травмированных участников ДТП госпитализированы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Напомним, под Черновцами иномарка влетела в микроавтобус, есть жертвы.

Фото: zk.npu.gov.ua.