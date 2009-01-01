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ДТП на Житомирщине. В столкновении двух иномарок есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 22:34

Водитель авто Volkswagen, входя в поворот, не предоставил преимущества Daewoo, из-за чего случилось столкновение транспортных средств.

ДТП, Коростень
ДТП на Житомирщине dtp.kiev.ua
В Коростене Житомирской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Предварительно установлено, что водитель авто Volkswagen, входя в поворот, не предоставил преимущества Daewoo, из-за чего случилось столкновение транспортных средств.

В результате инцидента погибли два пассажира Volkswagen, еще два пассажира и водитель Daewoo были госпитализированы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

ДТП, Коростень
dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая.

Фото: dtp.kiev.ua.

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