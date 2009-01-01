ДТП на Житомирщине. В столкновении двух иномарок есть погибшие и пострадавшие

Водитель авто Volkswagen, входя в поворот, не предоставил преимущества Daewoo, из-за чего случилось столкновение транспортных средств.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Предварительно установлено, что водитель авто Volkswagen, входя в поворот, не предоставил преимущества Daewoo, из-за чего случилось столкновение транспортных средств.
В результате инцидента погибли два пассажира Volkswagen, еще два пассажира и водитель Daewoo были госпитализированы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Киеве металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая.
Фото: dtp.kiev.ua.