ДТП парализовало движение на въезде в Киев

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на Брест-Литовском шоссе, есть пострадавший

На въезде в Киев произошло серьезное ДТП. На На Брест-Литовском шоссе столкнулись три машины. Еспресо сообщает, что из-за столкновения грузовика МАЗ, Daewoo Lanos и BMW движение на въезде парализовано.

На развороте Daewoo Lanos не пропустил BMW. Во время столкновения BMW отбросило на грузовик, потом машина влетела в отбойник. Из-за сильного удара багажник автомобиля сорвало, вещи разлетелись по проезжей части.

В аварии серьезно пострадал водитель Daewoo Lanos. При столкновении мужчина вылетел на асфальт через заднее стекло машины. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообшалось, что в Запорожье перевернулся военный грузовик. В ДТП погиб один военнослужащий.