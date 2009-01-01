ДТП под Новоазовском. Пьяный "морпех" убил начальника штаба и замкомбата — разведка

В Докучаевске военнослужащий 1 отдельной мотострелковой бригады совершил ДТП (сбил мотоциклиста) и пытался скрыться с места происшествия.

"Морпехи" ДНР Вконтакте Константина Литвинова

На оккупированном Донбассе пьяные боевики часто попадают в ДТП , жертвами которых становятся их "сослуживцы" и мирное население

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжает расти количество правонарушений, совершенных российскими военнослужащими в общественных местах. В частности, вечером 18 августа с.г. военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), управляя транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил ДТП (лобовое столкновение с встречным автомобилем) в н.п. Гусельщиково. В результате погибли начальник штаба и заместитель командира по воспитательной работе мотострелкового батальона", — сказано в сообщении.

В Докучаевске военнослужащий 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), управляя транспортным средством, совершил ДТП (сбил мотоциклиста) и пытался скрыться с места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что "морпехи" ДНР взорвали гранату: убиты боевик и гражданский.