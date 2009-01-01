ДТП под Винницей: легковушка влетела в автобус, есть жертва

Авария случилась вчера вечером на автодороге Житомир — Могилев-Подольский.

Последствия аварии vn.npu.gov.ua

В понедельник вечером, 28 августа, недалеко от Винницыс рейсовым автобусом, в результате аварии он погиб.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Винницкой области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Житомир — Могилев-Подольский в 17 часов.

"По предварительной информации, 20-летний водитель Suzuki (житель Жмеринского района — Ред.), не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz сообщением "Киев — Могилев-Подольский", — отметили в полиции.

В последнем транспортном средстве находились 25 пассажиров, никто не пострадал. По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Напомним, 25 августа в Одессе на ул. Грушевского внедорожник протаранил рейсовый автобус, погиб один человек, 12 — пострадали, в том числе трое детей. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: vn.npu.gov.ua, видео: Поліція Вінниччини