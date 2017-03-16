ДТП в Черкасской области. "Лада" на встречке протаранила мотороллер, есть погибшие

ДТП произошло около 21 часа в Корсунь-Шевченковском по улице Ярослава Мудрого.

«Лада» на встречке и протаранила мотороллер фото: sai.gov.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Черкасской области , погибли 3 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции Украины.

Как отмечается, ДТП произошло около 21 часа в г. Корсунь-Шевченковский по улице Ярослава Мудрого.

Водитель автомобиля ВАЗ 21099 выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с мотороллером "Альфа". После столкновения автомобиль ВАЗ-21099 съехал на обочину и перевернулся.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21099 от полученных травм погиб на месте происшествия, кроме того, в больнице от полученных травм скончались водитель мотороллера и его пассажирка.

Также сообщается, что в больницу с травмами доставили пассажира автомобиля. Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины.

Напомним, в Киеве на съезде с моста перевернулся грузовик, водитель погиб.

Фото: sai.gov.ua.