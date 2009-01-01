ДТП в Днепре. Mazda снесла забор и врезалась в столб, есть погибший и пострадавший

Водитель автомобиля Mazda-6 не справился с управлением, машина вылетела на бордюр, снесла металлический забор и врезалась в столб.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Водитель автомобиля Mazda-6 не справился с управлением, машина вылетела на бордюр, снесла металлический забор и врезалась в столб.
Как сообщили в пресс-службе полиции, пассажир, 40-летний мужчина, скончался на месте. Водитель, 1988 года рождения, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, диагностировали травму головы.
Также в полиции есть основания полагать, что мужчина был нетрезв. Ему назначена токсикологическая экспертиза на наличие наркотиков или алкоголя в крови.
Напомним, в ДТП под Киевом погиб украинский рэпер.
Фото: dp.npu.gov.ua.