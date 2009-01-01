ДТП в Днепре. Mazda снесла забор и врезалась в столб, есть погибший и пострадавший

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1 / 3 Mazda снесла забор и врезалась в столб (dp.npu.gov.ua)

Водитель автомобиля Mazda-6 не справился с управлением, машина вылетела на бордюр, снесла металлический забор и врезалась в столб.

Mazda снесла забор и врезалась в столб dp.npu.gov.ua

В Днепре произошла смертельное ДТП , в результате которой пассажир авто погиб на месте происшествия, а водитель госпитализирован.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Водитель автомобиля Mazda-6 не справился с управлением, машина вылетела на бордюр, снесла металлический забор и врезалась в столб.

Как сообщили в пресс-службе полиции, пассажир, 40-летний мужчина, скончался на месте. Водитель, 1988 года рождения, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, диагностировали травму головы.

Также в полиции есть основания полагать, что мужчина был нетрезв. Ему назначена токсикологическая экспертиза на наличие наркотиков или алкоголя в крови.

Напомним, в ДТП под Киевом погиб украинский рэпер.

Фото: dp.npu.gov.ua.