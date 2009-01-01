ДТП в Енакиево. Пьяный боевик на угнанном авто сбил насмерть троих подростков

Сбитые подростки умерли от травм, сообщает ГУР МОУ.

Боевик со спиртным, иллюстрация evroua.com

На временно оккупированные территории Донбасса прибыла комплексная комиссиядля определения реального состояния боевой, мобилизационной готовности оккупационных войск, их вооружения и техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на сайте информационно-аналитического центра СНБО.

По данным украинской разведки, дополнительные меры безопасности пребывания этой комиссии обеспечивают так называемые "министерства государственной безопасности" под руководством представителей ФСБ РФ.

Для этого организован поиск и задержание проукраински настроенных лиц, блокирование населенных пунктов, обыски помещений людей, которых подозревают в нелояльном отношении к оккупационным властям.

Также разведка сообщает, что оккупанты продолжают совершать преступления, которые приводят к гибели местного населения. Так, в Енакиево один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения сбил на дороге на угнанном авто трех подростков, умерших от травм, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, на днях произошел инцидент с участием боевика 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го "армейского корпуса" ЛНР — на Луганщине "офицер" мотострелков застрелил беременную.