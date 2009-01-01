ДТП в Харькове. Пьяный киевский коп снес столб — есть погибший и тяжело раненый

23-летнему лихачу светит до 8 лет тюрьмы свободы.

Разбитый BMW-323 Facebook Юрия Сидоренко

Сегодня, 4 сентября, около 8:00 в Харькове на улице Деревянко произошло, жертвой которого стал один человек, а второй получил тяжелые травмы.

Виновником аварии стал пьяный киевский патрульный, о чем со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Анатолия Булича сообщает УНИАН.

По его сведениям, 23-летний водитель автомобиля BMW-323 врезался в электроопору, в результате чего погибла пассажирка авто. Еще один пассажир — в больнице. Он находится в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля значительных повреждений не получил. Сейчас с ним проводятся следственные действия. На месте происшествия у водителя обнаружено служебное удостоверение полицейского УПП в г. Киеве ГПП МВД Украины. По предварительным данным, во время совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Разбитый BMW-323 Facebook Юрия Сидоренко

Напомним, сегодня ночью в Киеве произошло масштабное ДТП, однако обошлось без жертв.

фото: Facebook Юрия Сидоренко