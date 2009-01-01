ДТП в Одессе. Джип протаранил рейсовый автобус: погибла женщина, пострадали 12 человек

Среди пострадавших — три ребенка, которые ехали во внедорожнике.

ДТП в Одессе @gunp.odessa

В пятницу вечером, 25 августа, в Одессе на улице Грушевского произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Измаил — Одесса" и внедорожника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

В результате ДТП 12 человек травмированы, один человек погиб.

"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, где умерла", — говорится в сообщении.

Среди пострадавших — три ребенка, которые ехали во внедорожнике.

"Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получил, двое других детей получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", — отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и работники медицинской службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве легковушка насмерть сбила женщину.

Фото, видео: @gunp.odessa.