ДТП в Одессе. Под колесами авто погиб солдат-срочник

ДТП произошло в результате неосторожности.

В Одессе под колесами авто погиб солдат пресс-служба ГАИ

Сегодня Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

"Сегодня в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в результате неосторожности и, как следствие, несчастного случая, погиб военнослужащий", — говорится в сообщении.

По данному факту Военная служба правопорядка и Национальная полиция проводят следственные действия. Также назначено служебное расследование.

"Командование и личный состав воинской части, где служил погибший, искренне сочувствуют родным и близким потерпевшего", — подчеркнули в пресс-службе.

В то де время одесское издание "Думская", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в аварии погиб солдат-срочник ВСУ. Якобы он вместе с товарищем перебегал дорогу, но у него сорвало кепку, и когда он за ней вернулся, произошло роковое столкновение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве легковушка насмерть сбила пешехода-нарушителя.