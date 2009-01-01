Сегодня, 12:08 RSS

ДТП в Одесской области. Бус протаранил гужевую подводу, погибли трое

Сегодня, 10:35
ДТП, подвода < >
< >
1 / 7 ДТП в Одесской области (@gunp.odessa)

Пассажирку автомобиля госпитализировали с многочисленными переломами.

ДТП, подвода
ДТП в Одесской области @gunp.odessa
В Болградском районе Одесской области при столкновении микроавтобуса с подводой погибли три человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что ДТП произошло на автодороге между селом Виноградовкой и городом Болград.

В полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой.

"В результате столкновения трое пассажиров, ехавших на телеге, погибли", — сообщили в главке.

Предварительно установлено, что пассажирку автомобиля госпитализировали с многочисленными переломами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Черновцах мужчина, сбивший насмерть на микроавтобусе студентку, сдался копам.

Фото: @gunp.odessa.

Теги:  
Одесса, ДТП, погибшие, пострадавшие
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...