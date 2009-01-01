ДТП в Одесской области. Пьяный водитель Renault наехал на пешеходов, есть погибшая и пострадавшие

Полицейские обнаружили правонарушителя недалеко от места происшествия и задержали.
Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что в Савранском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине.
"В дежурную часть Савранского отделения полиции Балтского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение оператора "102" о том, что на ул. Центральной произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие", — рассказали в главке.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna около 3.00 совершил наезд на 4-х человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции обнаружили правонарушителя недалеко от места происшествия и задержали. Предварительно установлено, что водитель во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове микроавтобус наехал на пожилую семейную пару, погибла женщина.
Фото: od.npu.gov.ua.