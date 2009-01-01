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ДТП в Польше. Бус с украинцами протаранил лесовоз, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 16:24
Польша, ДТП < >
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1 / 5 ДТП в Польше (@dtp.kiev.ua)

Погибших и пострадавших извлекали спасатели.

Польша, ДТП
lubliniec.naszemiasto.pl
В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев, еще пятеро находятся в реанимации.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"На 11 национальной дороге вблизи Гливице бус Volkswagen на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что погибших и пострадавших извлекали спасатели. Водитель и пассажир скончались на месте, еще 5 человек в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Напомним, в Финляндии поезд протаранил БТР, 4 погибших, 8 пострадавших.

Фото: @dtp.kiev.ua, lubliniec.naszemiasto.pl.

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ДТП, Польша, погибшие, украинцы
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