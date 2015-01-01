ДТП в Славянске. Пьяный водитель Hyundai врезался в электроопору, есть погибшие и пострадавшие

Два человека пострадали — 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.

ДТП в Славянске dn.npu.gov.ua

Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору, в результате погибли 2 человека.

Об этом идет речь в сообщении Отдела управления превентивной деятельности полиции Донецкой области.

Сообщается, что ночью в Славянске 26-летний водитель Hyundai, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате происшествия две пассажирки (23 и 26 лет) погибли, еще два человека пострадали — 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).

Напомним, в Хмельницкой области джип слетел с трассы, протаранил дерево и сгорел, есть погибшие.

Фото: dn.npu.gov.ua.