ДТП в Славянске. Пьяный водитель Hyundai врезался в электроопору, есть погибшие и пострадавшие

Два человека пострадали — 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.
Об этом идет речь в сообщении Отдела управления превентивной деятельности полиции Донецкой области.
Сообщается, что ночью в Славянске 26-летний водитель Hyundai, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате происшествия две пассажирки (23 и 26 лет) погибли, еще два человека пострадали — 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).
Напомним, в Хмельницкой области джип слетел с трассы, протаранил дерево и сгорел, есть погибшие.
Фото: dn.npu.gov.ua.