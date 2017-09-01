ДТП в Тернополе. На дороге опрокинулся бензовоз: один человек погиб, повреждены 6 автомобилей

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 сентября, около 16 часов на перекрестке улиц Будного-Шептицкого.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 16 часов на перекрестке улиц Будного-Шептицкого.
"На дороге опрокинулся бензовоз. Водитель грузовика от полученных травм скончался в карете скорой помощи, двое участников ДТП госпитализированы", — отметили в полиции.
На месте происшествия работают следователи ГУНП в Тернопольской области, сотрудники патрульной полиции города и спасатели.
Подробные обстоятельства причины ДТП устанавливаются, проводятся следственные действия.
В результате аварии на полтора часа было заблокировано движение по объездной дороге Тернополя.
Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине. Lanos с журналистами протаранил опору моста, есть погибший и пострадавшие.
Фото: te.20minut.ua.
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