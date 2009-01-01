ДТП в Винницкой области. Легковушка протаранила прицеп: погибли родители, пострадала дочь-подросток

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1 / 3 В Винницкой области легковушка протаранила прицеп (vn.npu.gov.ua)

На выезде из поселка Томашполь 46-летний ямпольчанин за рулем Lada Kalina допустил столкновение с прицепом КамАЗа.

В Винницкой области легковушка протаранила прицеп vn.npu.gov.ua

В воскресенье, 19 февраля, в Винницкой области столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате погибли 2 человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Сообщается, что на выезде из поселка Томашполь 46-летний ямпольчанин за рулем Lada Kalina не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с прицепом КамАЗа, ехавшего впереди.

В результате аварии 43-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия. Водитель скончался в больнице. Незначительные телесные повреждения получила 14-летняя дочь погибших, которая сидела сзади.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Киеве металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая.

Фото: vn.npu.gov.ua.