ДТП в Винницкой области. Легковушка протаранила прицеп: погибли родители, пострадала дочь-подросток

На выезде из поселка Томашполь 46-летний ямпольчанин за рулем Lada Kalina допустил столкновение с прицепом КамАЗа.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Сообщается, что на выезде из поселка Томашполь 46-летний ямпольчанин за рулем Lada Kalina не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с прицепом КамАЗа, ехавшего впереди.
В результате аварии 43-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия. Водитель скончался в больнице. Незначительные телесные повреждения получила 14-летняя дочь погибших, которая сидела сзади.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Напомним, в Киеве металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая.
Фото: vn.npu.gov.ua.