ДТП в Винницкой области. "Москвич" слетел с трассы и протаранил дерево, есть погибшая и пострадавшие

Водитель и еще один 49-летний пассажир с телесными повреждениями доставлены в больницу.

В ДТП в Винницкой области погибла женщина Главред

В Винницкой области на автодороге Житомир-Винница-Могилев-Подольский в ДТП погибла 52-летняя винничанка.

Водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями попали в больницу, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Лучинчик Мурованокуриловецкого района. По предварительным данным следствия, показаниями свидетелей и очевидцев, установлено, что 59-летний водитель автомобиля АЗЛК не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и допустил столкновение с деревом.

В результате аварии 52-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Водитель и еще один 49-летний пассажир с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Следователями назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена окончательная причина ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в ДТП на Днепропетровщине пострадали 6 человек, из них 3 детей.