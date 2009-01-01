ДТП во Львове: столкнулись автобус и легковушка, обошлось без жертв

Авария случилась сегодня днем, пострадали семь человек.

Последствия аварии facebook.com/igor.zinkevych

В среду днем, 6 сентября, во Львовестолкнулся с легковым автомобилем, пострадали шесть пассажиров первой машины, в том числе ребенок.

Об этом говорится на сайте ГУ Национальной полиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что авария случилась около 14:00 на регулируемом перекрестке ул. Любинской и Петлюры, ее обстоятельства выясняются.

"Произошло столкновение маршрутного автобуса "Эталон" под управлением 37-летнего жителя Самборского района с автомобилем Honda Accord, которым управлял 25-летний львовянин", — отметили в Нацполиции.

Во время ДТП в автобусе находились около 20 пассажиров, шестеро из них, в частности 9-летняя девочка, обратились за медпомощью. По данным Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, водитель иномарки также пострадал, у парня диагностированы ушибы челюсти и грудной клетки, перелом руки, он госпитализирован, пишет УНИАН.

Напомним, 4 сентября во Львове междугородное маршрутное такси повредило по меньшей мере пять авто, водитель утверждал, что у машины отказали тормоза. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych