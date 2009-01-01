Два чиновника из ГФС погорели на взятке

Для получения неправомерной выгоды злоумышленники привлекли посредника, отметили в полиции.

Неправомерная выгода npu.gov.ua

Правоохранители задержали двух сотрудников Главного управленияв Харьковской области, которые получили от бизнесмена 20 тыс. долларов.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники требовали деньги за непривлечение предпринимателя к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

По данным Нацполиции, для получения неправомерной выгоды чиновники привлекли посредника, при задержании фискалы пытались убежать.

"Предприниматель передал 20 тыс. долларов посреднику, который находился в Херсонской области. Такие меры были приняты злоумышленниками для маскировки коррупционной деятельности", — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Закарпатской области помощник народного депутата требовал и получил 150 тыс. гривен взятки от бизнесмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: npu.gov.ua