Два чиновника из ГФС погорели на взятке

Для получения неправомерной выгоды злоумышленники привлекли посредника, отметили в полиции.
Об этом говорится на сайте Национальной полиции.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники требовали деньги за непривлечение предпринимателя к ответственности за уклонение от уплаты налогов.
По данным Нацполиции, для получения неправомерной выгоды чиновники привлекли посредника, при задержании фискалы пытались убежать.
"Предприниматель передал 20 тыс. долларов посреднику, который находился в Херсонской области. Такие меры были приняты злоумышленниками для маскировки коррупционной деятельности", — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Закарпатской области помощник народного депутата требовал и получил 150 тыс. гривен взятки от бизнесмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: npu.gov.ua