Два года насиловал мальчиков. На Житомирщине задержан педофил, фото

Дети находятся в лечебном учреждении, отметил начальник ГУ Нацполиции в регионе.

На Житомирщине копы задержали педофила фото: umvs-kherson.gov.ua

В пятницу, 9 февраля, в Житомирской области правоохранители задержали мужчину , который на протяжении двух лет насиловал двух мальчиков — своего малолетнего сына и сына сожительницы.

Дети находятся в лечебном учреждении, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, написал начальник Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.

"Задержали… в одном из районов 30-летнего урода, который насиловал на протяжении двух лет своего сына, 2007 г.р., и сына сожительницы, 2004 г.р. Разоблачили подонка только благодаря внимательности и неравнодушию человека, который заподозрил неладное и обратился в полицию", — отметил он.

Напомним, 13 января в одном из поселков Балаклейского района Харьковской области мужчина предложил детям пощедровать у него дома, завел 10-летнюю девочку в спальню и совершил там развратные действия, злоумышленника задержали правоохранители.