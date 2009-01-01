Два "мотострелка" ЛНР сбежали с передовой, их ищет охранка — разведка

Инцидент случился на прошлых выходных, отметили в Минобороны.

Боевик на Донбассе, иллюстрация vk.com/public62043361

В воскресенье, 15 января, надва члена артиллерийского подразделения "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка)оставили передовые позиции и находятся в розыске.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, боевиков ищут сотрудники так называемого "министерства государственной безопасности" (охранка).

"Продолжаются случаи дезертирства… из-за нежелания выполнять преступные приказы российского оккупационного командования об обстреле мирного населения", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под захваченным Новоазовском Донецкой области был конфликт между "спецназовцами" террористической ДНР и бойцами "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" псевдореспублики, травмированы 20 "морпехов".